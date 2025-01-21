В России отреагировали на заявление Трампа о готовности Зеленского к сделке по Украине

Депутат Чепа: Слова Трампа о готовности Зеленского к сделке ни о чем не говорят

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности украинского коллеги Владимира Зеленского к сделке с Москвой пока ни о чем не говорит, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова американского лидера.

Ранее Трамп заявил о том, что Зеленский готов к заключению сделки с Москвой, во время встречи со сторонниками. Также, по словам главы Белого дома, уже очень скоро может состояться разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«То, что он уверенно говорит про Зеленского, не означает, что он констатирует факт. Все действия Зеленского на 100 процентов сегодня будут зависеть от Запада, а Запад будет зависеть от США в большой степени. Мы это уже понимаем, хотя есть какие-то сопротивления, заявления многих европейских политиков, но я в этом лично не сомневаюсь. Поэтому как бы там Зеленский ни хорохорился, он будет поступать полностью так, как ему будут велеть, потому что, если он захочет что-то делать по-другому, его выкинут просто. Его и так выкинут, но у него есть возможность попытаться найти для себя лучший вариант, хотя его я не вижу», — поделился депутат.

Трамп обещал закончить конфликт на Украине за полгода. Он называл ситуацию на Украине фиаско уходящего президента США Джо Байдена, указав, что, если бы он возглавлял страну, конфликт бы не начался.

