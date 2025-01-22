Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Киеву

Трамп: Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. Кроме этого, политик сообщил, что его запланированные контакты с главой России Владимиром Путиным состоятся «в очень скором времени», пишет РИА Новости.

«Мы изучаем данный вопрос», — ответил Трамп на вопрос журналистов.

Президент добавил, что «в очень скором времени» планирует переговорить с Путиным и «понять, как все сложится».

В декабре команда Дональда Трампа заявила чиновникам из Европейского союза, что Вашингтон планирует продолжать помощь Киеву. Однако до этого сам политик рассказал, что новая американская администрация пока не станет раскрывать информацию, готова ли она сократить военную помощь Украине, если та откажется проводить мирные переговоры с Россией.