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20:13, 20 декабря 2024Мир

Трамп высказал ЕС свое решение по дальнейшей помощи США Украине

FT: команда Трампа заявила ЕС, что США планируют продолжать помощь Киеву
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила чиновникам из Европейского союза (ЕС), что Вашингтон планирует продолжать помощь Киеву. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Команда Трампа сообщила европейским чиновникам, что избранный президент планирует продолжить военные поставки США Украине после своей инаугурации», — передает издание слова источников.

Также авторы материала добавили, что Трамп намерен потребовать от стран-участниц Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону НАТО до 5 процентов ВВП.

12 декабря Трамп заявил, что новая американская администрация пока не станет раскрывать информацию, готова ли она сократить военную помощь Украине, если та откажется проводить мирные переговоры с Россией. По словам республиканца, его нежелание делиться сведениями, связанными с урегулированием военного конфликта, продиктованы стремлением сделать будущий переговорный процесс эффективным.

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