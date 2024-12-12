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17:20, 12 декабря 2024Мир

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине

Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Новая администрация Соединенных Штатов пока не станет раскрывать информацию о том, готова ли она сократить военную помощь Украине, если та откажется проводить мирные переговоры с Россией. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Time.

На вопрос журналиста, какая судьба ждет Киев, если он решит продолжить боевые действия, политик ответил уклончиво. По словам республиканца, его нежелание делиться сведениями, связанными с урегулированием военного конфликта, продиктованы стремлением сделать будущий переговорный процесс эффективным.

«Как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину «пришло время» начать предпринимать шаги к началу мирного урегулирования. «Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — написал 47-й президент США.

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