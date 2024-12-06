Лавров: Украина готова отдать Западу природные и человеческие ресурсы

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о желании США забрать природные ресурсы Украины. Он также указал, что Киев готов их отдать.

Министр напомнил, что сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Киев прямо сказал о том, что в стране много редкоземельных металлов, и их «нельзя оставить русским».

«Мы его должны забрать. Они борются за режим, который готов продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы. Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что США стремятся создать проблемы в мире с целью потом их использовать.