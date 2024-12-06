Лавров заявил о стремлении США создать проблемы с целью их использовать

Лавров: США стремятся создать проблемы в мире с целью их использовать

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что США стремятся создать проблемы в мире с целью потом их использовать.

Он прокомментировал слова ведущего о том, что с момента последних выборов в Соединенных Штатах в мире произошли значительные изменения, в том числе в Грузии, в Белоруссии, Румынии и Сирии.

«Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они "поймать рыбу в мутной воде": иракская агрессия, ливийская "авантюра" или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана», — сказал Лавров.

Ранее министр заявил, что в Москве не считают, что ухудшение отношений России и США из-за военной помощи Украине со стороны Вашигтона можно назвать состоянием войны. Он добавил, что Россия хотела иметь нормальные отношения со всеми странами, «особенно с такой великой страной, как США».

