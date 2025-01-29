США приостановили военную поддержку Украины

Вашингтон прекратил военную и экономическую поддержку Украины после соответствующего указа американского президента Дональда Трампа. Об этом газете The Washington Post (WP) сообщил источник в Конгрессе США.
«Указ, по-видимому, приостановил предоставление военного финансирования Украине», — указывает издание.
По словам собеседника WP, указ затронул и приостановку экономической поддержки, однако бюджетная помощь Киеву в данный момент продолжается.
21 января Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней.