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18:35, 23 января 2025Мир

Генсек НАТО пообещал США оплатить оружие для Украины за счет европейцев

Генсек НАТО Рютте пообещал США оплатить оружие для Украины за счет европейцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Европе необходимо, чтобы США продолжали участвовать в помощи Украине. Европейцы даже готовы оплатить производство в США оружия для Киева. С таким обещанием на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Если новая администрация Трампа захочет продолжать снабжать Украину из своей оборонно-промышленной базы, счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому», — сказал он.

По словам генсека, Трамп был прав, когда говорил, что Европа должна платить больше, чтобы помочь Украине выиграть военный конфликт.

Ранее Рютте заявил, что необходимость для государств-членов НАТО увеличить расходы на оборону поставила альянс в кризисный режим. По словам генсека, Североатлантический альянс также находится в плохом положении и в сфере промышленного производства.

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