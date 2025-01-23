Генсек НАТО пообещал США оплатить оружие для Украины за счет европейцев

Генсек НАТО Рютте пообещал США оплатить оружие для Украины за счет европейцев

Европе необходимо, чтобы США продолжали участвовать в помощи Украине. Европейцы даже готовы оплатить производство в США оружия для Киева. С таким обещанием на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Если новая администрация Трампа захочет продолжать снабжать Украину из своей оборонно-промышленной базы, счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому», — сказал он.

По словам генсека, Трамп был прав, когда говорил, что Европа должна платить больше, чтобы помочь Украине выиграть военный конфликт.

Ранее Рютте заявил, что необходимость для государств-членов НАТО увеличить расходы на оборону поставила альянс в кризисный режим. По словам генсека, Североатлантический альянс также находится в плохом положении и в сфере промышленного производства.