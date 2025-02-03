США возобновили поставки оружия на Украину после приостановки в последние дни

Reuters: США возобновили поставки оружия на Украину после приостановки

США на минувших выходных возобновили поставки оружия на Украину после приостановки в последние дни, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отметил, что поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки и прекратил всю помощь Украине.

По словам одного из американских чиновников, внутри администрации существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени Соединенные Штаты должны продолжать помогать Киеву вооружениями из американских запасов.

Ранее Reuters писало, что администрация бывшего президента США Джо Байдена намеренно замедляла военную помощь Украине в последний год нахождения у власти из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

