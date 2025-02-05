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12:46, 5 февраля 2025Бывший СССР

Песков заявил о готовности Москвы вести переговоры с Зеленским

Песков: Россия готова вести переговоры с Зеленским вопреки его нелегитимности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не является легитимным главой государства, но Россия готова вести с ним переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров», — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что позиция Москвы по поводу статуса Владимира Зеленского на Украине неоднократно была озвучена президентом России Владимиром Путиным. Других подробностей он не привел.\

Ранее Песков заявил о возобновлении контактов между Москвой и Вашингтоном. По его словам, они интенсифицировались по линии отдельных ведомств.

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