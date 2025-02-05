В Кремле рассказали об интенсивности контактов между Россией и США

Песков: Контакты РФ и США по линии ряда ведомств интенсифицировались

Контакты между Москвой и Вашингтоном интенсифицировались по линии отдельных ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь могу сказать только следующее — контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Однако каких-либо деталей я вам сказать не могу, нечего сказать», — отметил представитель Кремля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по завершению конфликта.

31 января политик также сообщил, что дела в вопросе контактов с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином идут «очень хорошо».