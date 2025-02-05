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12:42, 5 февраля 2025Мир

В Кремле рассказали об интенсивности контактов между Россией и США

Песков: Контакты РФ и США по линии ряда ведомств интенсифицировались
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Контакты между Москвой и Вашингтоном интенсифицировались по линии отдельных ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь могу сказать только следующее — контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Однако каких-либо деталей я вам сказать не могу, нечего сказать», — отметил представитель Кремля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по завершению конфликта.

31 января политик также сообщил, что дела в вопросе контактов с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином идут «очень хорошо».

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