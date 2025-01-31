Трамп рассказал о прогрессе в контактах с лидерами России и Китая

Трамп заявил, что дела в вопросе контактов с лидерами РФ и Китая идут хорошо

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что дела в вопросе контактов с лидерами России Владимиром Путиным и Китая Си Цзиньпином идут «очень хорошо». Однако политик во время беседы с журналистами отказался раскрыть детали, пишет РИА Новости.

«Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо в отношении обоих», — отметил глава США.

Журналисты спросили Трампа, когда в последний раз он говорил с Владимиром Путиным и получил ли ответ от Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта на Украине.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил во время речи на Всемирном экономическом форуме заявил, что Соединенные Штаты снова хотят поладить с Китаем. Политик заверил, что Штаты настроены на дружбу с КНР. Вашингтон также надеется, что Пекин сможет посодействовать в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что им с американским лидером Дональдом Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран.