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01:32, 31 января 2025Мир

Трамп рассказал о прогрессе в контактах с лидерами России и Китая

Трамп заявил, что дела в вопросе контактов с лидерами РФ и Китая идут хорошо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что дела в вопросе контактов с лидерами России Владимиром Путиным и Китая Си Цзиньпином идут «очень хорошо». Однако политик во время беседы с журналистами отказался раскрыть детали, пишет РИА Новости.

«Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо в отношении обоих», — отметил глава США.

Журналисты спросили Трампа, когда в последний раз он говорил с Владимиром Путиным и получил ли ответ от Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта на Украине.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил во время речи на Всемирном экономическом форуме заявил, что Соединенные Штаты снова хотят поладить с Китаем. Политик заверил, что Штаты настроены на дружбу с КНР. Вашингтон также надеется, что Пекин сможет посодействовать в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что им с американским лидером Дональдом Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран.

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