Трамп сообщил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной

Трамп: США ведут конструктивные переговоры с Россией и Украиной

США ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по завершению конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«У нас идут очень хорошие переговоры», — сообщил он. При этом президент не уточнил, кто именно принимает участие в обсуждении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что контакты с Трампом планируются, но новой информации по этой теме нет.

В январе глава России Владимир Путин заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран.