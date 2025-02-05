Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 5 февраля 2025Мир

Трамп сообщил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной

Трамп: США ведут конструктивные переговоры с Россией и Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

США ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по завершению конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«У нас идут очень хорошие переговоры», — сообщил он. При этом президент не уточнил, кто именно принимает участие в обсуждении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что контакты с Трампом планируются, но новой информации по этой теме нет.

В январе глава России Владимир Путин заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал число погибших солдат ВСУ

      Евросоюзу предрекли сложные времени из-за прихода к власти Трампа

      Стало известно о резком росте доходов от Starlink

      Зеленский намекнул на убийство Саркисяна украинскими спецслужбами

      Сенат утвердил нового генпрокурора США

      Трамп заявил об инструкциях на случай своего убийства

      Ким Кардашьян оголила грудь на гала-вечере

      Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в две страны

      Девушка нашла личный дневник сестры и узнала неприятную правду о ней

      Трамп сообщил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше