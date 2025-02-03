В Кремле прокомментировали слова Трампа о контактах с Россией

Песков: Контакты с Трампом планируются, но новой информации нет

Контакты с президентом США Дональдом Трампом планируются, но новой информации по этой теме нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал слова американского лидера о том, что его администрация якобы запланировала переговоры руководством с России, Украины и других государств.

Ранее Трамп заявил, что дела в вопросе контактов с лидерами России Владимиром Путиным и Китая Си Цзиньпином идут «очень хорошо».