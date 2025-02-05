Рябков призвал США сделать первый шаг к нормализации отношений

Рябков: США должны сделать первый шаг к нормализации отношений

Первый шаг в нормализации отношений должны сделать Соединенные Штаты. При этом Москва готова договариваться с Вашингтоном в режиме жесткого торга, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США», — отметил он.

По его словам, Москва открыта для диалога, готова договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий «на земле» и национальных интересов России. Как подчеркнул Рябков, призывы «скорее бросаться в объятия новой администрации» США контрпродуктивны.

Ранее сенатор Совфеда Андрей Климов заявил, что сегодня появляется возможность возвращения к нормальности в отношениях с США, что является естественным и логичным процессом. Он напомнил, что РФ и Штаты — это две ракетно-ядерные сверхдержавы, в мире таких больше нет.

Ранее в МИД России выразили мнение, что США не будут способствовать снижению напряженности в отношениях с Россией.