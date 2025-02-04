Сенатор Климов указал на возможность нормализации отношений России и США

Сегодня появляется возможность возвращения к нормальности в отношениях с США, что является естественным и логичным процессом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. На это, по его словам, указывает ряд незначительных событий, на которые не все обращают внимание.

«США и Россия — это две ракетно-ядерные сверхдержавы. В мире таких больше нет. Да, экономики некоторых стран больше нашей, но в остальных отношениях мы впереди. По этой причине две наши страны обречены на диалог. Пока администрация экс-президента США Джо Байдена уклонялась от этого диалога, отношения серьезно пострадали, потому возвращение к нормальности воспринимается как чудо», — объяснил Климов.

Но, по его словам, диалог между Россией и США — естественный, нормальный процесс, возвращение к которому стало возможно с приходом нового американского президента Дональда Трампа.

«Есть штришки, на которые не все обращают внимание. Когда была трагедия с самолетом в Вашингтоне, Трамп искренне, на мой взгляд, выразил сожаление, сказав, что на борту были российские граждане, талантливые люди. При Байдене такого не происходило. И было много таких штрихов, — считает политик. — Трамп выдает себя антиподом Байдена, и в его логике восстановление нормальности в отношениях двух стран необходимо».

Ранее украинский экс-чиновник также увидел признаки согласия России и США по отставке Зеленского. Он увидел признаки консенсуса Вашингтона и Москвы в высказываниях спецпредставителя по Украине Кита Келлога.