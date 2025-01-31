В МИД России усомнились в намерении США снизить напряженность в отношениях

Захарова: США не будут способствовать снижению напряженности в отношениях

США не будут способствовать снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Прямо предусматривается существенное укрепление американского ядерного арсенала, средств для ведения боевых операций в космосе, в том числе и разработка и развертывание систем перехвата космического базирования», — сообщила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия рассматривает эти шаги как «очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния». Она уточнила, что речь идет о поручении президента США Дональда Трампа по расширению национального противоракетного проекта. По словам Захаровой, это решение стало «первой ласточкой» в курсе Вашингтона на наращивание дестабилизирующих военно-технических программ.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что новые шаги США свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона намерений снизить напряженность в российско-американских отношениях.

Ранее Захарова сообщила, что Россия и США находится в контакте с Государственным департаментом США после крушения самолета American Airlines в результате столкновения с военным вертолетом в Вашингтоне.