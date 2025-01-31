Захарова рассказала о контактах с Госдепом США после крушения самолета

Захарова: Посольство находится в контакте с Госдепом США после крушения самолета

Посольство России находится в контакте с Государственным департаментом США после крушения самолета American Airlines в результате столкновения с военным вертолетом в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Посольство России находится на связи с Госдепом по всему комплексу этих вопросов, но это больше односторонний контакт. Посольство задает вопросы и получает ответы», — рассказала дипломат.

Захарова также выразила соболезнования Соединенным Штатам в связи с трагедией. Она подчеркнула, что идет работа по уточнению информации о наличии среди жертв граждан России.

Ранее над Вашингтоном военный вертолет ВС США Black Hawk врезался в пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который летел из города Уичито в Вашингтон и заходил на посадку в аэропорту Рональда Рейгана. После столкновения лайнер упал в ледяную реку Потомак и разломился на несколько частей.