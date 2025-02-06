Глава МИД Великобритании прибыл в Киев. Он должен объявить о новом пакете помощи, но на Украине усомнились в причине визита

Дубинский: Лэмми прибыл в Киев для срыва мирных переговоров

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Киев. Ожидается, что он объявит о выделении нового пакета помощи и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, однако, усомнился в истинной цели визита и заявил, что Лондон хочет сорвать переговоры.

Главу британского внешнеполитического ведомства на вокзале встретил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и действующий посол республики в королевстве Валерий Залужный.

Как пишет агентство Reuters, Лэмми должен объявить о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву в размере 55 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь стране занять «максимально прочную позицию». С Зеленским они обсудят, как Лондон и другие партнеры могут продолжить оказывать поддержку Украине. МИД Британии сообщал, что средства пойдут на поставки украинского зерна в Сирию, инновационные энергетические проекты, помощь в восстановлении бизнеса на Украине, а также на социальные выплаты.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Раде уверены, что Лэмми приехал для срыва переговоров

По словам Дубинского, нужно дискредитировать мирный план, который привезет представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Срочный визит в Киев министра Лэмми нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования и дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен Александр Дубинский депутат Верховной Рады

Депутат выразил мнение, что от Украины ждут контрнаступления, и Зеленскому привезли план.

Между тем ожидается, что Келлог прибудет в Киев сразу после Мюнхенской конференции. В Раде считают, что тогда американского чиновника могут встретить на Банковой. Конференция пройдет в Германии с 14 по 16 февраля. На ней Келлог представит план мирного урегулирования.

В общей сложности с 2022 года Великобритания взяла на себя обязательства по оказанию Украине прямой экономической помощи в размере 1,2 миллиарда долларов. Также Киеву предоставили кредитные гарантии по линии Всемирного банка на сумму 5,1 миллиарда долларов. Объем оказанной военной помощи составляет 9,8 миллиарда долларов.