В Раде назвали истинную причину визита главы МИД Британии в Киев

Дубинский: Глава МИД Британии приехал в Киев для срыва мирных переговоров

Глава Министерства иностранных дел Британии Дэвид Лэмми приехал в Киев для срыва мирных переговоров. С таким мнением выступил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Срочный визит в Киев министра Лэмми — нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования, и дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен», — отметил депутат.

По мнению Дубинского, Зеленскому привезли план контрнаступления.

Накануне Лэмми прибыл с рабочим визитом на Украину. До этого уточнялось, что министр объявит о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву в размере 55 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь стране занять «максимально прочную позицию».

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в текущем году Лондон окажет Киеву намного больше военной помощи, чем когда-либо. По его словам, другие страны Европы также должны активизировать свои усилия по поддержке Украины.