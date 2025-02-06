Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:43, 6 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали истинную причину визита главы МИД Британии в Киев

Дубинский: Глава МИД Британии приехал в Киев для срыва мирных переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Британии Дэвид Лэмми приехал в Киев для срыва мирных переговоров. С таким мнением выступил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Срочный визит в Киев министра Лэмми — нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования, и дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен», — отметил депутат.

По мнению Дубинского, Зеленскому привезли план контрнаступления.

Накануне Лэмми прибыл с рабочим визитом на Украину. До этого уточнялось, что министр объявит о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву в размере 55 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь стране занять «максимально прочную позицию».

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в текущем году Лондон окажет Киеву намного больше военной помощи, чем когда-либо. По его словам, другие страны Европы также должны активизировать свои усилия по поддержке Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в последний раз запустила в космос ракету «Союз-2.1в». Что об этом известно?

      В российском регионе обезвредили американскую ракету ATACMS

      В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

      Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

      Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

      Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

      44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка

      Женщина очнулась матерью после 14-минутной «смерти»

      ВСУ заминировали инфраструктуру фабрики под Красноармейском

      Раскрыта дата поступления в суд дела обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше