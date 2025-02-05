Глава МИД Великобритании прибыл на Украину

Reuters: Глава МИД Британии Лэмми прибыл в Киев для объявления новой помощи

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Киев с официальным визитом, в ходе которого он объявит о выделении Украине новой помощи. Об этом сообщает Reuters.

«Лэмми в ходе визита в Киев объявит о выделении дополнительной финансовой помощи в размере 55 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь стране занять "максимально прочную позицию". Он также встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы обсудить, как Лондон и международные партнеры могут продолжить оказывать поддержку Украине», — передает агентство.

Дополнительно сообщается, что главу британского внешнеполитического ведомства встретил на вокзале бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и действующий посол республики в королевстве Валерий Залужный.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в 2025 году Лондон окажет Киеву намного больше военной помощи, чем когда-либо. По словам главы британского правительства, другие страны Европы также должны активизировать свои усилия по поддержке Украины.