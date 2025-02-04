Премьер Британии пообещал оказать наибольшую военную поддержку Украине

Стармер: В 2025 году Британия окажет Украине большую поддержку, чем когда-либо

В 2025 году Британия окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер, сообщает Politico.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде», — сказал он.

По словам главы британского правительства, другие страны Европы также должны активизировать свои усилия по поддержке Киева.

Ранее стало известно, что украинские беженцы в Великобритании могут потерять жилье и работу из-за длительного процесса выдачи виз. Согласно новым правилам, продлевать визу можно не ранее чем за месяц до истечения срока ее действия.