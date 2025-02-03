Украинские беженцы в Британии столкнулись с риском потерять работу и жилье

The Guardian: Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье и работу

Украинские беженцы в Великобритании могут потерять жилье и работу из-за длительного процесса выдачи виз. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно новым правилам, продлевать визу можно не ранее чем за месяц до истечения срока ее действия. По данным издания, некоторым гражданам Украины уже отказали в продлении аренды из-за просроченных виз. Части украинцев также сообщили, что им придется прекратить работу на время процесса продления документа, так как арендодатели и работодатели опасаются крупных штрафов.

На этом фоне активисты призывают руководство страны сделать процесс выдачи виз автоматизированным. Это позволит быстро обработать десятки тысяч заявок, которые могут быть направлены в Министерство внутренних дел Великобритании с 4 февраля после открытия окна для продления документов.

«Эта неавтоматическая схема вызывает много головной боли», — заявила глава организации «Бирмингем за Украину» Симона Шехтман.

Ранее правительство Великобритании заявило, что беженцы с Украины теперь могут привозить с собой детей для проживания на срок до 18 месяцев.