Британия разрешила украинским беженцам привозить детей в страну

Правительство Британии разрешило украинским беженцам привозить детей в страну

В пятницу, 31 января, правительство Великобритании заявило, что беженцы из Украины теперь могут привозить с собой детей для проживания на срок до 18 месяцев. Это разрешение отменило предыдущие правила выдачи виз, сообщает портал UPI.

В комментарии Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Соединенного королевства говорится, что дети «будут иметь доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством».

Правительство уточнило, что как родитель или опекун, так и ребенок-заявитель должны будут соответствовать всем требованиям программы «Жилье для Украины».

В феврале прошлого года Консервативная партия запретила украинским беженцам становиться спонсорами для членов своей семьи, чтобы помочь им прибыть на территорию страны и получить визу. Такой механизм был доступен только гражданам и тем, кто имеет постоянный вид на жительство.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на благотворительную организацию Opora писала, что тысячи украинских беженцев, прибывших в Британию после начала конфликта в 2022 году, могут потерять работу из-за новых правил продления визы.