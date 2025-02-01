Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:41, 1 февраля 2025Мир

Британия разрешила украинским беженцам привозить детей в страну

Правительство Британии разрешило украинским беженцам привозить детей в страну
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

В пятницу, 31 января, правительство Великобритании заявило, что беженцы из Украины теперь могут привозить с собой детей для проживания на срок до 18 месяцев. Это разрешение отменило предыдущие правила выдачи виз, сообщает портал UPI.

В комментарии Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Соединенного королевства говорится, что дети «будут иметь доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством».

Правительство уточнило, что как родитель или опекун, так и ребенок-заявитель должны будут соответствовать всем требованиям программы «Жилье для Украины».

В феврале прошлого года Консервативная партия запретила украинским беженцам становиться спонсорами для членов своей семьи, чтобы помочь им прибыть на территорию страны и получить визу. Такой механизм был доступен только гражданам и тем, кто имеет постоянный вид на жительство.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на благотворительную организацию Opora писала, что тысячи украинских беженцев, прибывших в Британию после начала конфликта в 2022 году, могут потерять работу из-за новых правил продления визы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина угроз Канаде и Мексике от Трампа

      Дело кричавшей о ненависти к русским москвички поступило в суд

      Бастрыкин поручил доложить ему по уголовному делу о смерти девочки в российской больнице

      Британия разрешила украинским беженцам привозить детей в страну

      Российские военные сбили девять БПЛА в российских регионах

      Украина начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Уровень топлива в хранилищах упал до критической отметки

      Уничтожен безэкипажный катер в Черном море

      В США предсказали войну с Мексикой

      Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые профессии

      Военные ВСУ прикрывались мирными жителями при отходе из Часова Яра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше