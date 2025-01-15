Украинским беженцам в Британии предрекли потерю работы из-за проблем с визами

Telegraph: Тысячи украинских беженцев могут потерять работу в Британии

Тысячи украинских беженцев, прибывших в Британию после начала конфликта в 2022 году, могут потерять работу из-за новых правил продления визы. Об этом написала газета Telegraph со ссылкой на благотворительную организацию Opora.

«Украинские беженцы в Великобритании теряют работу, поскольку их визы нельзя продлить ранее чем за месяц до истечения срока их действия», — сказано в статье.

Также указывается, что благотворительная организация Opora, управляющая информационным онлайн-порталом для украинцев в Британии, сообщила, что статус занятости 15 процентов беженцев оказался под угрозой из-за системы продления разрешения на пребывание в стране. Таким образом, до 20 тысяч беженцев могут столкнуться в Британии с проблемами при трудоустройстве.

В ноябре прошлого года глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис заявила, что «сожалеет» об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для украинцев.

До этого стало известно о проблемах украинцев при трудоустройстве в Британии. Сообщалось, что беженцы испытывают трудности с тем, чтобы найти высококачественную работу, соответствующую их уровню квалификации.