Стало известно о проблемах украинцев при трудоустройстве в Британии

Bloomberg: украинцы сталкиваются с трудностями при трудоустройстве в Британии

Проживающие в Великобритании украинцы сталкиваются с трудностями при поиске работы, соответствующей их квалификации, передает агентство Bloomberg со ссылкой на беженцев.

Как отметило издание, украинские беженцы не могут найти себе работу. «Беженцы испытывают трудности с тем, чтобы найти высококачественную работу, соответствующую их уровню квалификации», — подчеркнули журналисты.

Управление национальной статистики (ONS) Британии указало, что около 58 процентов украинцев, трудоустроенных в этой стране, после переезда стали работать в другой сфере.

В феврале стало известно, что более 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными — это примерно 7,5 процента от их общего числа.