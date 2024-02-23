В Великобритании назвали число бездомных украинских беженцев

The Daily Telegraph: более 15 тысяч украинцев стали бездомными в Великобритании

Более 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными — это примерно 7,5 процента от их общего числа. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные министерства регионального развития и жилищного строительства.

В настоящее время в Великобритании действует так называемая спонсорская схема получения убежища для украинцев. Для этого гражданам Украины необходимо иметь приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют им кров или оплату жилья. Сами британцы за это получают от правительства 350 фунтов (445 долларов) в месяц. Спустя год проживания беженца эта сумма увеличивается до 500 фунтов (635 долларов).

В рамках этой программы Великобритания приняла 130 тысяч украинцев. При этом многие беженцы в стране становятся бездомными, так как спонсоры берут на себя обязательство предоставлять жилье лишь в течение шести месяцев, а далее могут действовать по своему усмотрению.

Ранее стало известно, что Германию покинули более 300 тысяч украинских беженцев. Всего в стране находится 1,13 миллиона беженцев из Украины, однако, по данным на середину января 2024 года, трудоустроиться смог лишь 21 процент украинцев трудоспособного возраста.