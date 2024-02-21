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12:21, 21 февраля 2024Мир

В Германии назвали число покинувших страну украинских беженцев

AFP: число украинских беженцев в Германии уменьшилось на 300 тысяч

Фото: Thomas Peter / Reuters

Число украинских беженцев в Германии уменьшилось более чем на 300 тысяч. Об этом сообщает AFP со ссылкой на центральный реестр иностранцев ФРГ.

Как сообщается, в настоящее время в Германии находятся 1,13 миллиона беженцев с Украины. При этом 307 тысяч человек, приехавших в ФРГ в период с февраля 2022 года по середину января 2024 года, не числятся в реестре, так как покинули страну или ушли из жизни.

Отмечается, что за период с 2022 года трудоустроился только 21 процент украинцев трудоспособного возраста, при этом в Дании и Нидерландах доля нашедших работу беженцев значительно выше. Портал Mediendienst Integration сообщает со ссылкой на Федеральное агентство занятости, что в январе безработными были зарегистрированы около 206 тысяч украинцев — на 4,5 процента больше, чем в декабре.

Ранее чешское издание Idnes озвучило со ссылкой на данные МВД и Минтруда выплаченные украинским беженцам деньги. По данным источников, сейчас в республике находится 383 тысячи украинских переселенцев.

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      Юрий Леонов
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