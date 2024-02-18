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00:11, 19 февраля 2024Мир

В Чехии подсчитали выплаченные украинским беженцам деньги

Чехия выплатила пособия украинским беженцам в размере 710 миллионов долларов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинские беженцы, прибывшие в Чехию после начала специальной военной операции (СВО), получили за этот период гуманитарные пособия в общей сложности на сумму 16,33 миллиарда крон (около 710 миллионов долларов), пишет издание Idnes со ссылкой на данные МВД и Минтруда.

По данным источников, сейчас в республике находится 383 тысячи украинских переселенцев.

«Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 миллиарда крон», — подсчитали в Чехии выплаченные деньги.

Как указали в ведомствах, многие беженцы нашли работу, платят налоги и страховые взносы.

Ранее чешский президент Петр Павел подписал закон о финансовой помощи украинским беженцам, которые хотят вернуться на родину.

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      Марина Совина
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