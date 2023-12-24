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04:28, 24 декабря 2023Мир

Чехия решила платить желающим вернуться на родину украинским беженцам

Глава Чехии Павел подписал закон о помощи желающим вернуться на родину украинцам

Фото: Thomas Peter / Reuters

Чешский президент Петр Павел подписал закон о финансовой помощи украинским беженцам, которые хотят вернуться на родину, сообщают «Известия».

Отмечается, что правительство страны намерено частично покрывать расходы, связанные с возвращением беженцев на Украину. При этом размер суммы будет зависеть от частных факторов, а воспользоваться мерой поддержки можно будет один раз.

Ранее стало известно, что налоговые выплаты украинских беженцев, нашедших себе работу в Чехии, превышают размеры пособий, которые власти тратят на поддержку украинцев.

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      Марина Совина
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