Чехия решила платить желающим вернуться на родину украинским беженцам

Глава Чехии Павел подписал закон о помощи желающим вернуться на родину украинцам

Чешский президент Петр Павел подписал закон о финансовой помощи украинским беженцам, которые хотят вернуться на родину, сообщают «Известия».

Отмечается, что правительство страны намерено частично покрывать расходы, связанные с возвращением беженцев на Украину. При этом размер суммы будет зависеть от частных факторов, а воспользоваться мерой поддержки можно будет один раз.

Ранее стало известно, что налоговые выплаты украинских беженцев, нашедших себе работу в Чехии, превышают размеры пособий, которые власти тратят на поддержку украинцев.