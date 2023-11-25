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00:52, 25 ноября 2023Мир

Налоги беженцев из Украины в Чехии превысили размеры их пособий

Чешский министр Юречка: налоги украинских беженцев превысили размеры их пособий
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Petr Josek / Reuters

Налоговые выплаты украинских беженцев, которые нашли себе работу в Чехии, превышают размеры пособий, которые власти тратят на поддержку украинцев. Об этом рассказал вице-премьер, министр труда и социальных дел республики Мариан Юречка, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в стране в настоящее время находятся около 360 тысяч украинских беженцев, из них приблизительно 60 процентов — люди в возрасте от 18 до 65 лет. «В этом году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку», — заявил Юречка.

Ранее чешские власти одобрили продление статуса временной защиты украинских беженцев до 31 марта 2025 года.

В начале января Чехия продлила визы беженцам с Украины до конца марта 2024 года. Данные визы дают им право на социальное и медицинское страхование, учебу в местных вузах и работу на фирмах и предприятиях страны.

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      Марина Совина
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