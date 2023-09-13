Чехия продлила статус временной защиты украинских беженцев

ЧТК: Чехия продлила защитный статус украинских беженцев до 31 марта 2025 года

Чешские власти одобрили продление статуса временной защиты украинских беженцев еще на год, передает агентство ЧТК.

Уточняется, что защитный статус украинцев будет действителен до 31 марта 2025 года. «Коррективы в соответствующий закон предстоит еще обсудить и одобрить обеим палатам республиканского парламента, где в связи с этим не ожидается каких-либо проблем», — говорится в публикации.

В начале января Чехия продлила визы беженцам с Украины до конца марта 2024 года. Данные визы дают им право на социальное и медицинское страхование, учебу в местных вузах и работу на фирмах и предприятиях страны.