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00:05, 14 сентября 2023Мир

Чехия продлила статус временной защиты украинских беженцев

ЧТК: Чехия продлила защитный статус украинских беженцев до 31 марта 2025 года

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Чешские власти одобрили продление статуса временной защиты украинских беженцев еще на год, передает агентство ЧТК.

Уточняется, что защитный статус украинцев будет действителен до 31 марта 2025 года. «Коррективы в соответствующий закон предстоит еще обсудить и одобрить обеим палатам республиканского парламента, где в связи с этим не ожидается каких-либо проблем», — говорится в публикации.

В начале января Чехия продлила визы беженцам с Украины до конца марта 2024 года. Данные визы дают им право на социальное и медицинское страхование, учебу в местных вузах и работу на фирмах и предприятиях страны.

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    Марина Совина
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