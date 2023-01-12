В Чехии решили продлить визы украинским беженцам

Чешское радио: украинским беженцам продлят визы для пребывания в Чехии до марта 2024 года

Члены обеих палат парламента Чехии приняли решение продлить визы беженцам с Украины еще на один год — до конца марта 2024 года. Об этом сообщает Чешское радио.

«За продление действия виз для украинских беженцев на один год, до конца марта 2024 года, проголосовали 57 из 62 присутствовавших на заседании сенаторов», — сказано в материале.

Уточняется, что данные визы дают беженцам право на социальное и медицинское страхование, учебу в местных вузах и работу на фирмах и предприятиях страны.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что он полностью поддерживает оказание помощи Киеву. Он также выразил мнение, что Россия «рано или поздно будет вынуждена покинуть территории Украины» под давлением свободных стран.

В октябре сообщалось, что украинцы занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу Чехии. Полиция задержала рекордное число людей, помогающих им перебраться через границу, говорится в публикации. Четверть из контрабандистов оказались украинцами. За прошедшие месяцы полиция обнаружила 125 таких «проводников», что значительно больше, чем в прошлые годы.

