Президент Чехии разъяснил прежнюю позицию о хороших отношениях с Россией

Глава Чехии связал прежнюю позицию о хороших отношениях с РФ с дешевыми энергоносителями

Президент Чехии Милош Земан объяснил свою прежнюю позицию в отношении России. Его слова приводит издание IDNES.

Земан заявил, что выступал за хорошие отношения с Россией «преимущественно из-за поставок сравнительно дешевого энергетического сырья». «Но существуют ситуации, когда экономические интересы должны уступить интересам безопасности», — подчеркнул он. Чешский лидер назвал конфликт на Украине самым значимым событием уходящего года, отметив, что на сегодняшний день безопасность самой республики и всего остального мира оказалась под угрозой.

Президент указал, что он полностью поддерживает оказание помощи Киеву со стороны Чехии. Он также выразил мнение, что Россия «рано или поздно будет вынуждена покинуть территории Украины» под давлением свободных стран.

Ранее Земан признал, что составил ошибочное мнение о президенте России Владимире Путине. «Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации», — сказал он.