Президент Чехии признался в ошибочном мнении о Путине

Президент Чехии Милош Земан признал, что составил ошибочное мнение о Владимире Путине

Президент Чехии Милош Земан признал, что составил ошибочное мнение о своем российском коллеге Владимире Путине. Его слова передает «Чешское Радио».

«Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — высказался глава чешского государства. Он также поддержал европейскую помощь Украине в текущем конфликте.

Земан подчеркнул, что в ситуации вокруг Украины интересы безопасности превалируют над экономическими выгодами. «Хотя меня некоторые и называют российским агентом, я считаю, что мы должны солидаризироваться с подвергшимся нападению», — резюмировал он.

Ранее бывший глава МИД Чехии Кирил Свобода заявил, что США получает множество выгод от конфликта на Украине. По его словам, помимо продажи оружия, США продают Европе газ по цене, в четыре раза превышающей стоимость энергоносителя в самой стране.