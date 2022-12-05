В Чехии рассказали о выгодах США от конфликта на Украине

Бывший глава МИД Чехии заявил, что США получает множество выгод от конфликта на Украине

США получает множество выгод от конфликта на Украине. Об этом заявил бывший глава МИД Чехии Кирил Свобода, пишет Sana.

По его словам, помимо продажи оружия, США продают Европе газ по цене, в четыре раза превышающей цену энергоносителя в самой стране. Свобода отметил, что европейцы опасаются миграции производств из-за высоких цен на энергию.

Экс-министр также раскритиковал язык предварительных условий, принятый украинским руководством перед началом мирных переговоров с Россией. Он предупредил, что подобная тактика не поможет разрешить кризис.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по Украине будут возможны только при условии заинтересованности Москвы в дипломатии. Переговоры с российской стороной не будут стоять на повестке до тех пор, пока власти страны не продемонстрируют заинтересованность в их существенном исходе, указал Блинкен. По его мнению, сейчас Москва действует от обратного.