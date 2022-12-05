Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 5 декабря 2022Мир

В Чехии рассказали о выгодах США от конфликта на Украине

Бывший глава МИД Чехии заявил, что США получает множество выгод от конфликта на Украине

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

США получает множество выгод от конфликта на Украине. Об этом заявил бывший глава МИД Чехии Кирил Свобода, пишет Sana.

По его словам, помимо продажи оружия, США продают Европе газ по цене, в четыре раза превышающей цену энергоносителя в самой стране. Свобода отметил, что европейцы опасаются миграции производств из-за высоких цен на энергию.

Экс-министр также раскритиковал язык предварительных условий, принятый украинским руководством перед началом мирных переговоров с Россией. Он предупредил, что подобная тактика не поможет разрешить кризис.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по Украине будут возможны только при условии заинтересованности Москвы в дипломатии. Переговоры с российской стороной не будут стоять на повестке до тех пор, пока власти страны не продемонстрируют заинтересованность в их существенном исходе, указал Блинкен. По его мнению, сейчас Москва действует от обратного.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
Премьер Грузии назвал оппозицию партией продажников и войны
Волочкова назвала свою главную вредную привычку
В России заявили о заинтересованности в мире между Арменией и Азербайджаном
Появилось видео начала переросшего в драку конфликта Лепса и посетителя бара
В Госдуме ответили на слова Макрона о переговорах с Путиным на тему спецоперации
В Чехии рассказали о выгодах США от конфликта на Украине
Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях
В России впервые оштрафовали физлицо-иноагента
Мигрант без билета выбросил контролера московского автобуса на проезжую часть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.