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19:53, 4 декабря 2022Мир

В США назвали условие для переговоров с Россией по Украине

Энтони Блинкен: переговоры по Украине возможны при заинтересованности РФ в дипломатии

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Переговоры с Россией по Украине будут возможны только при условии заинтересованности Москвы в дипломатии. Об этом заявил в интервью телеканалу СBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что ценности дипломатии важны при разрешении любого конфликта, если вовлеченные стороны в этом заинтересованы.

Переговоры с Россией не будут стоять на повестке до тех пор, пока власти страны не продемонстрирует заинтересованность в их существенном исходе, указал Блинкен. По его мнению, сейчас Москва действует от обратного.

«До тех пор пока [президент России Владимир] Путин не продемонстрирует, что он заинтересован в существенной дипломатии, маловероятно какое-то продвижение», — сказал американский госсекретарь.

Накануне Блинкен рассказал о поиске способов усиления давления США на Россию. Он подчеркнул, что санкции США в отношении российской стороны имеют незамедлительное воздействие, которое «усиливается со временем». По словам Блинкена, внесение России в список спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия.

2 декабря Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что идея переговоров напрочь отбрасывается.

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Анна Щербакова
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