В США заявили о поиске способов усиления давления на Россию

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поиске способов усиления давления США на Россию

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает законопроект совместно с законодателями Конгресса по усилению давления на Россию. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы в постоянном режиме изучаем разные методы, к которым мы можем прибегнуть, чтобы усилить давление [на Россию]. Мы работаем с Конгрессом над законопроектом, который помог бы нам обойти некоторые трудности, связанные с внесением [страны] в список спонсоров терроризма», — сказал он.

Блинкен отметил, что санкции США в отношении российской стороны имеют незамедлительное воздействие, которое «усиливается со временем». По его словам, внесение России в список спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия.

Ранее в постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер объяснил решение государства. Как он утверждает, Соединенные Штаты отказались признать Россию страной-спонсором терроризма, так как это может помешать выполнению зерновой сделки по экспорту украинской сельхозпродукции.