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20:04, 29 ноября 2022Мир

В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма

США отказались признать Россию страной-спонсором терроризма из-за зерновой сделки

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

США отказались признать Россию страной-спонсором терроризмом. Постпред при ОБСЕ объяснил такое решение Соединенных Штатов, передает ТАСС.

По его словам, США не включат Россию в свой список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может помешать выполнению зерновой сделки по экспорту украинской сельхозпродукции по Черному морю.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой признал Россию страной-террористом. Уточняется, что у документа нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

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Анастасия Заикина
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