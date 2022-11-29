В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма

США отказались признать Россию страной-спонсором терроризма из-за зерновой сделки

США отказались признать Россию страной-спонсором терроризмом. Постпред при ОБСЕ объяснил такое решение Соединенных Штатов, передает ТАСС.

По его словам, США не включат Россию в свой список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может помешать выполнению зерновой сделки по экспорту украинской сельхозпродукции по Черному морю.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой признал Россию страной-террористом. Уточняется, что у документа нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

