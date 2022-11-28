Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 28 ноября 2022Мир

Решение Европарламента о признании России страной-террористом назвали роковым

Publico: решение ЕП о признании России страной-террористом стало ошибочным и роковым

Фото: Yves Herman / Reuters

Из-за решения Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма страны Евросоюза могут попасть в еще большую зависимость от США, считает колумнист испанской газеты Publico Хуан Торрес Лопес.

«Столкнувшись с вторжением на Украину, Евросоюз выбрал наихудшую позицию из всех возможных. Ту, что предполагает большие экономические издержки для Европы, ту, что делает ее более зависимой от США, ту, что приносит России меньше всего трудностей, но наносит наибольший ущерб Украине», — убежден автор.

По его мнению, признание России страной-спонсором терроризма — это роковое, ошибочное, трусливое и циничное решение, которое мешает европейским странам продвигать мирное урегулирование конфликта.

ЕП принял соответствующую резолюцию 23 ноября. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слухи об оставлении Россией Энергодара и ЗАЭС
Мировому росту цен предсказали спад
Криптобиржа Bitfront объявила о закрытии
Российские морпехи рассказали об уязвимости своих позиций под Павловкой
Названо условие для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля
Стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА
Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов
В Москве произошел пожар в поликлинике
Королева красоты снялась в откровенном наряде на ЧМ и вызвала гнев у фанатов
В Подмосковье подросток умер после курения электронной сигареты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.