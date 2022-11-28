Решение Европарламента о признании России страной-террористом назвали роковым

Publico: решение ЕП о признании России страной-террористом стало ошибочным и роковым

Из-за решения Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма страны Евросоюза могут попасть в еще большую зависимость от США, считает колумнист испанской газеты Publico Хуан Торрес Лопес.

«Столкнувшись с вторжением на Украину, Евросоюз выбрал наихудшую позицию из всех возможных. Ту, что предполагает большие экономические издержки для Европы, ту, что делает ее более зависимой от США, ту, что приносит России меньше всего трудностей, но наносит наибольший ущерб Украине», — убежден автор.

По его мнению, признание России страной-спонсором терроризма — это роковое, ошибочное, трусливое и циничное решение, которое мешает европейским странам продвигать мирное урегулирование конфликта.

ЕП принял соответствующую резолюцию 23 ноября. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер.