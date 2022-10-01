В Чехии заявили о контрабанде нелегальных мигрантов украинцами

Lidovky: украинцы проводят нелегальных мигрантов через границу Чехии

Украинцы занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу Чехии, сообщает чешское издание Lidovky.

В последние месяцы количество беженцев в Чехии резко возросло, на фоне чего полиция задержала рекордное число людей, помогающих нелегальным мигрантам перебраться через границу, говорится в публикации. Четверть из контрабандистов оказались украинцами. За прошедшие девять месяцев полиция обнаружила 125 таких «проводников», что значительно больше, чем в прошлые годы, передает газета.

Отмечается, что раньше правоохранительные органы выявляли не более десяти помогающих нелегалам человек. «В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев», — привел статистику пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.

Экс-начальник отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта поделился подозрением, что в нелегальный бизнес вовлечены те украинцы, которые эмигрировали в Чехию на фоне нынешнего кризиса в их родной стране. Кроме того, проведением незаконных мигрантов через границу промышляют и живущие в приграничных регионах чехи, поскольку никаких строгих мер за это не предусмотрено.

Ранее было объявлено о временном вводе Чехией пограничного режима на границе со Словакией. Подобные меры объяснялись потоком нелегальных мигрантов, пересекающих территорию страны со стороны Словакии.