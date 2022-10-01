Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Чехии заявили о контрабанде нелегальных мигрантов украинцами

Lidovky: украинцы проводят нелегальных мигрантов через границу Чехии

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украинцы занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу Чехии, сообщает чешское издание Lidovky.

В последние месяцы количество беженцев в Чехии резко возросло, на фоне чего полиция задержала рекордное число людей, помогающих нелегальным мигрантам перебраться через границу, говорится в публикации. Четверть из контрабандистов оказались украинцами. За прошедшие девять месяцев полиция обнаружила 125 таких «проводников», что значительно больше, чем в прошлые годы, передает газета.

Отмечается, что раньше правоохранительные органы выявляли не более десяти помогающих нелегалам человек. «В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев», — привел статистику пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.

Экс-начальник отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта поделился подозрением, что в нелегальный бизнес вовлечены те украинцы, которые эмигрировали в Чехию на фоне нынешнего кризиса в их родной стране. Кроме того, проведением незаконных мигрантов через границу промышляют и живущие в приграничных регионах чехи, поскольку никаких строгих мер за это не предусмотрено.

Ранее было объявлено о временном вводе Чехией пограничного режима на границе со Словакией. Подобные меры объяснялись потоком нелегальных мигрантов, пересекающих территорию страны со стороны Словакии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации
Педагог назвала допустимое количество кружков и секций для ребенка
Врач дала рекомендации пожилым россиянам по употреблению молока
Берлускони порассуждал об отношении нового правительства Италии к России
Винер оценила вероятность принятия гимнастками условий МОК по допуску к турнирам
Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»
В Чехии заявили о контрабанде нелегальных мигрантов украинцами
Южная Корея заявила о непризнании вхождения в состав России четырех регионов
НАТО предрекли распад в случае вступления Украины
Всемирный банк выделит Украине 530 миллионов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.