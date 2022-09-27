Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чехия временно ввела погранрежим на границе со Словакией

Премьер Чехии Фиала заявил о вводе погранрежима на границе со Словакией из-за мигрантов
Петр Фиала

Петр Фиала. Фото: David w Cerny / Reuters

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна временно ввела пограничный режим на границе со Словакией. Его слова приводит РИА Новости.

Фиала объяснил, что Чехия решилась на ввод погранрежима из-за большого числа нелегальных мигрантов, переходящих на территорию страны со стороны Словакии. По словам премьера, таким образом в страну попали 9,5 тысячи человек с начала июня до середины сентября, а за прошлый год этот показатель не превысил 1,3 тысячи человек.

Материалы по теме:
Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией
Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией
31 августа 2022
Евросоюз введет жесткие ограничения для российских туристов
Евросоюз введет жесткие ограничения для российских туристов
9 сентября 2022

«Ситуация становится критической. Поэтому правительство решило, начиная с ночи со среды на четверг, временно обновить на границе со Словакией пограничный режим. На первом этапе он будет продолжаться 10 дней, до 8 октября. Затем, после переговоров со словацкой стороной, мы вновь рассмотрим ситуацию», — подчеркнул он.

Большую часть нелегальных мигрантов составляют граждане Сирии, которые используют территорию Чехии для продвижения на запад. В первую очередь они стремятся попасть Германию, где у многих мигрантов живут родственники и знакомые.

В мае сообщалось, что Чехия усилит контроль для украинских беженцев. Глава МВД Вит Ракушан подчеркнул, что мигранты должны будут предъявить документы со штампом о пересечении украинской границы. Это необходимо в том числе для получения гуманитарной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пасечник допустил введение военного положения в ЛНР и ДНР
В России осудили британскую газету за критику будущего премьера Италии
Юрист рассказал об изменениях для пенсионеров в 2023 году
Раскрыта опасность согласия с использованием файлов cookie в сети
Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов в Херсонской области
В Финляндии захотели отгородиться забором от России
Чехия временно ввела погранрежим на границе со Словакией
США успешно испытали столкновение зонда с астероидом
Названо пошатнувшее мировые рынки решение Путина
Стало известно о неофициальных контактах России и США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.