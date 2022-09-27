Чехия временно ввела погранрежим на границе со Словакией
Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна временно ввела пограничный режим на границе со Словакией. Его слова приводит РИА Новости.
Фиала объяснил, что Чехия решилась на ввод погранрежима из-за большого числа нелегальных мигрантов, переходящих на территорию страны со стороны Словакии. По словам премьера, таким образом в страну попали 9,5 тысячи человек с начала июня до середины сентября, а за прошлый год этот показатель не превысил 1,3 тысячи человек.
«Ситуация становится критической. Поэтому правительство решило, начиная с ночи со среды на четверг, временно обновить на границе со Словакией пограничный режим. На первом этапе он будет продолжаться 10 дней, до 8 октября. Затем, после переговоров со словацкой стороной, мы вновь рассмотрим ситуацию», — подчеркнул он.
Большую часть нелегальных мигрантов составляют граждане Сирии, которые используют территорию Чехии для продвижения на запад. В первую очередь они стремятся попасть Германию, где у многих мигрантов живут родственники и знакомые.
В мае сообщалось, что Чехия усилит контроль для украинских беженцев. Глава МВД Вит Ракушан подчеркнул, что мигранты должны будут предъявить документы со штампом о пересечении украинской границы. Это необходимо в том числе для получения гуманитарной помощи.