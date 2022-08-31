Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией

Жозеп Боррель: страны ЕС приостановят соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам Борреля, с середины июля число россиян, пересекших границы европейских стран, значительно увеличилось. Глава евродипломатии считает, что это может угрожать безопасности государств.

Кроме того, мы видели, как много россиян путешествуют, чтобы отдыхать и совершать покупки, как будто на Украине не бушует война Жозеп Боррель представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности

Россиянам придется ждать визу до полугода

Новые ограничения ЕС могут привести к значительному увеличению срока рассмотрения визовых заявлений. Как считают эксперты АТОР, сроки получения виз могут быть увеличены до полугода, а сумма визового сбора превысит 80 евро.

Специалисты также уточнили, что из-за приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме россиянам придется собирать больше документов при подаче на визу.

80 евро будет составлять визовый сбор после приостановки упрощенного визового режима между ЕС и Россией

«Долгосрочных и многократных виз шенгенских виз для россиян станет сильно меньше либо их вообще не будет. Однократный шенген, выдаваемый строго под даты поездки, — такова будет типичная и самая распространенная схема», — пояснили в АТОР.

Запрета на выдачу виз удалось избежать

В АТОР также отметили, что худшего, то есть полного запрета на выдачу виз россиянам, удалось избежать.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страны Евросоюза не смогли согласовать приостановку оформления виз для граждан России. Он уточнил, что многие государства выступили против такого решения.