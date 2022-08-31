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Россиянам назвали срок получения виз в Европу после отмены упрощенного режима

АТОР: срок получения виз в Европу для россиян увеличится до полугода

Фото: sip.airport / Globallookpress.com

Из-за расторжения Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима с Россией ожидание получения виз может увеличиться до полугода. Такой срок назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов, отмена визовых упрощений увеличит время обработки виз, повысит сумму визового сбора до 80 евро, а сроки получения шенгена могут вырасти до шести месяцев. Кроме того, россиянам потребуется предоставлять больше документов.

«Долгосрочных и многократных виз шенгенских виз для россиян станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Однократный шенген, выдаваемый строго под даты поездки — такова будет типичная и самая распространенная схема», — заявили в АТОР.

Тем не менее, специалисты считают, что худшего — полного запрета на выдачу туристических виз и аннигиляции уже имеющихся — удалось избежать.

31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз принял решение приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что решение ЕС значительно сократит выдачу виз россиянам.

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Дарья Рыбак
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