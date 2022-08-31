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ЕС раскрыл последствия приостановки облегченного визового режима для россиян

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил о сокращении выдачи виз россиянам
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Фото: Johanna Geron / Reuters

После того как Европейский союз (ЕС) приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, выдача виз россиянам значительно сократится. Об этом предупредил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

«Это значительно снизит число новых виз, выдаваемых европейскими государствами. Получение виз станет более сложным и длительным», — пояснил глава евродипломатии, раскрывая последствия принятого ЕС решения для граждан России.

31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Подающим заявления на визу стран-членов ЕС россиянам придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.

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Варвара Кошечкина
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