В Великобритании назвали ошибкой создание фонда помощи украинцам

Глава Тринити-колледжа Дэвис: создание фонда помощи украинцам было ошибкой

Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис заявила, что «сожалеет» об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для украинцев. В этом она якобы призналась на встрече с пропалестинскими студентами, пишет The Times со ссылкой на участников мероприятия.

Заявление прозвучало на фоне критики учащихся о «двойных стандартах», вызванной тем, что колледж оказал поддержку украинцам, а палестинцам — нет. Дэвис назвала ошибкой создание фонда помощи украинцам, поскольку это «создало прецедент» того, как университеты будут реагировать на другие конфликты.

Ранее стало известно о проблемах украинцев при трудоустройстве в Британии. Сообщалось, что беженцы испытывают трудности с тем, чтобы найти высококачественную работу, соответствующую их уровню квалификации.