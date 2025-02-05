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20:14, 5 февраля 2025Бывший СССР

Стали известны сроки приезда спецпосланника Трампа по Украине в Киев

Нардеп Гончаренко анонсировал приезд посланника Трампа по Украине Келлога в Киев
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Reuters

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал приезд спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, американский чиновника ожидают на Банковой сразу после Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.

Гончаренко отмечает, что многие СМИ пишут о приезде Келлога до конференции. Однако нардеп это отрицает и заявляет о приезде американского чиновника в Киев после 16 февраля.

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