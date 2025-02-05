Спецпосланник Трампа представит план США по урегулированию на Украине

Келлог: План Трампа по Украине будет представлен на Мюнхенской конференции

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будет представлен на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в своем аккаунте социальной сети Х.

«Рад объявить о своем участии в Мюнхенской конференции 2025 года. Являясь специальным посланником по России и Украине, я с нетерпением жду возможности поговорить о цели президента Трампа прекратить этот кровавый и дорогостоящий конфликт», — отметил спецпредставитель.

Келлог также добавил, что намерен встретиться с американскими союзниками, которые готовы работать с Вашингтоном над разрешением украинского кризиса.

31 января госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, так как американский лидер убежден в правильности этого плана. По его словам, на это потребуется время, однако президент США намерен добиться устойчивого мира.