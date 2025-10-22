Минфин США анонсировал значительное усиление санкций против России

Глава Минфина США Бессент анонсировал значительное усиление санкций против РФ

Глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России, об этом пишет РИА Новости.

Ожидается, что о новых ограничительных мерах Вашингтон заявит либо в среду, либо утром в четверг по местному времени.

«Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций против России», — подчеркнул он.

Ранее комитет Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта. Он поддержал законопроект, направленный на использование замороженных в США российских активов для помощи Киеву, документ о включении РФ в американский список государств-спонсоров терроризма, а также инициативу о санкциях в связи с якобы поддержкой Китаем России в конфликте на Украине.