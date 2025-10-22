Мир
22:32, 22 октября 2025Мир

Минфин США анонсировал значительное усиление санкций против России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России, об этом пишет РИА Новости.

Ожидается, что о новых ограничительных мерах Вашингтон заявит либо в среду, либо утром в четверг по местному времени.

«Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций против России», — подчеркнул он.

Ранее комитет Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта. Он поддержал законопроект, направленный на использование замороженных в США российских активов для помощи Киеву, документ о включении РФ в американский список государств-спонсоров терроризма, а также инициативу о санкциях в связи с якобы поддержкой Китаем России в конфликте на Украине.

