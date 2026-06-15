Выявлен скрытый фактор ощущения преждевременной старости

SLEEP2026: Люди с проблемами со сном часто чувствуют себя старше своего возраста

Люди, которые чувствуют себя старше своего реального возраста, чаще страдают от проблем со сном. К такому выводу пришли исследователи из Национального фонда сна США. Результаты работы были представлены на ежегодной конференции SLEEP 2026.

Ученые проанализировали данные 3177 взрослых добровольцев. Участников попросили ответить, на сколько лет они себя ощущают, после чего сопоставили ответы с показателями качества сна, его регулярности, выраженности бессонницы и дневного самочувствия.

Оказалось, что люди, чувствовавшие себя старше своих лет, значительно чаще жаловались на бессонницу, нерегулярный режим сна и ухудшение самочувствия в течение дня. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как реальный возраст, пол, тревожность и депрессия. Кроме того, нарушения сна частично объясняли более низкие оценки собственного физического здоровья.

По словам авторов, результаты показывают, что ощущение преждевременной старости может быть тесно связано именно с качеством сна. Исследователи считают, что улучшение режима и качества ночного отдыха может не только положительно влиять на здоровье, но и помогать людям чувствовать себя моложе и энергичнее.

Ранее стало известно, что кофеин ухудшает качество сна, даже если спать восемь часов.